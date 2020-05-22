TƏBİB обратился к населению в связи с праздником Рамазан

"Впереди праздник Рамазан. Обращаясь к гражданам, мы говорим, что если они будут соблюдать правила в праздничные дни, то после праздника мы увидим более оптимистические результаты".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, соблюдением лишь одного из этих правил, угроза не устраняется.

"Нужно носить медицинские маски, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, соблюдать правила гигиены. Чтобы скорее вернуться в допандемический период, необходимо соблюдать правила. В этот праздник не стоит посещать родственников, пожилых, как это было в предыдущие праздники. Если инфицирование продолжится в нежелательной форме, нам придется вернуться к жесткому карантинному режиму. Этого мы не хотим. Некоторые страны уже вернулись к жесткому карантинному режиму. Во время праздника не надо посещать родственников, близких, все должны быть дома", - подчеркнул Р.Байрамлы.