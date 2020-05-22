Оперштаб: С февраля по сегодняшний день продано 18 млн. медицинских масок

"С середины февраля по сегодняшний день в продажу поступило 24 миллиона медицинских масок, продано 18 миллионов штук".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов сказал, что в настоящее время в запасе есть 6 миллионов медицинских масок: "В настоящее время в стране ежедневно производится 250 тысяч масок. К концу месяца в страну будет импортировано около 10 миллионов масок".