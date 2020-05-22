https://news.day.az/society/1237777.html В США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1373 человека
В США за прошедшие сутки от коронавируса умерли 1373 человека
Число умерших от коронавируса (COVID-19) в США достигло 96 389.
Как сообщает Day.Az, за прошедшие сутки в США умерли от коронавируса 1373 человека.
Число инфицированных коронавирусом в США превышает 1 млн. 500 тыс. человек, более 290 тысяч из них уже вылечились.
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