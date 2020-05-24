Страшное ДТП в Агдаше, автомобиль разорвало пополам

В Агдаше на участке магистральной автомобильной дороги Баку - Шамаха - Евлах, пролегающем по территории села Хосров, призошло смертельное ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, житель села Аралбир Гераев Нияз Низам оглы, 1977 года рождения, находившийся за рулем ВАЗ 21011, не справился с управлением и, выехав на обочину, столкнулся с деревом.

В результате аварии автомобиль разорвало пополам, а водитель скончался на месте. К месту были привлечены сотрудники правоохранительных органов.

По факту ведется расследование.