В Баку молодой курьер на мотоцикле умер в результате ДТП

В Баку в результате ДТП погиб молодой человек.

Как передает Day.Az, инцидент произошел на прошлой неделе. Молодой человек, работавший курьером в одном из местных ресторанов, разбился на мотоцикле и скончался от полученных травм.

По словам родственников молодого человека, он умер из-за требований ресторана. Согласно указаниям руководства, каждый заказ должен быть доставлен по адресу не позднее, чем за 30 минут. Если заказ задерживается, на зарплату курьера налагается штраф. Причиной смерти стало превышение скорости, курьер пытался быстро доставить заказ.