В Баку выявили незаконно действующий ресторан

В столичном поселке Биляджяри Бинагадинского района обнаружен еще один ресторан, который грубо нарушил правила санитарного и карантинного режима и обслуживал клиентов после 18:00.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, было установлено, что ресторан "Кельбаджар", принадлежащий Мамедали Гаджиеву, работал после времени, установленного в рамках карантинных мер.

Выяснилось, что клиенты не соблюдают социальной дистанции и не пользуются медицинскими масками. В общей сложности 32 человека были задержаны и доставлены в 6-й полицейский участок Бинагадинского РОП.

Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях был составлен отчет о владельце объекта и посетителях, нарушивших правила карантина. Они были оштрафованы соответствующим образом. Им сообщили, что в случае повторного нарушения санитарных и карантинных правил, собранные о них материалы будут направлены в суд для административного задержания.