В этом районе Баку не будет воды

В среду в части Хатаинского района Баку не будет воды.

Об этом Day.Az сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления делами ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, в связи с подключением к сети проложенного нового магистрального водопровода подача питьевой воды будет приостановлена на проспекте Ходжалы, а также на улицах М.Мехдизаде, А.Джалилова, С.Оруджева, Н.Алиева, Н.Рафиева, А.Исмайлова и Р.Алиева.