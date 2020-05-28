https://news.day.az/society/1239116.html В Азербайджане резко изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане резко изменится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погодных условий.
Как сообщили Day.Az в МЭПР, с утра 30 мая до вечера 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20 м/сек, местами до 23-25 м/сек, а 30 мая - до 28-33 м/сек.
30-31 мая в горных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, град. Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, местами до 23-25 м/сек, 28-33 м/сек.
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