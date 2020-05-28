В Азербайджане резко изменится погода

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погодных условий.

Как сообщили Day.Az в МЭПР, с утра 30 мая до вечера 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усилится до 15-20 м/сек, местами до 23-25 м/сек, а 30 мая - до 28-33 м/сек.

30-31 мая в горных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, град. Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, местами до 23-25 м/сек, 28-33 м/сек.