https://news.day.az/society/1239432.html В Азербайджане разрешат спортивные мероприятия на открытом воздухе
Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе.
В Азербайджане разрешат спортивные мероприятия на открытом воздухе
С 00:00 по 31 мая в Азербайджане будет разрешено организовывать спортивные соревнования на открытом воздухе без участия зрителей.
Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре