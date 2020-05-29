В Азербайджане разрешат спортивные мероприятия на открытом воздухе

С 00:00 по 31 мая в Азербайджане будет разрешено организовывать спортивные соревнования на открытом воздухе без участия зрителей.

Об этом сообщили Day.Az в Оперативном штабе.
 