TƏBİB и Baku Media Center подготовили очередной видеоролик в связи с "Методическими указаниями"

В рамках мероприятий по просвещению против распространения пандемии коронавируса COVID-19 в Азербайджане TƏBİB и Baku Media Center подготовили анимационный видеоролик с тем, чтобы общественность могла подробнее ознакомиться с "Методическими указаниями", составленными по отдельным сферам деятельности.

Как сообщили Day.Az в TƏBİB, видеоролик подготовлен на основе "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции в различных сферах торговли и обслуживания, офисах".

"Вы можете защитить свое здоровье и здоровье своих близких соблюдая простые правила гигиены. Не забывайте, ваше здоровье в ваших руках!", - призывают создатели видеоматериала.

Представляем видеоролик вашему вниманию: