Сегодня в Баку открываются крупные торговые центры и моллы

31 Мая в 00:00 в Азербайджане возобновилась деятельность крупных торговых центров и моллов.

Как передает Day.Az, решение об этом Оперативный штаб при Кабинете министров огласил в пятницу, 29 мая. Исключение составляют детские и развлекательных центры, кинотеаторы и объекты общепита при них.

Напомним, что срок особого карантинного режима был продлен до 00:00 15 июня 2020 года. В то же время часть ограничений была смягчена.