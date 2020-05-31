https://news.day.az/society/1239747.html Сегодня в Баку открываются крупные торговые центры и моллы
Сегодня в Баку открываются крупные торговые центры и моллы
31 Мая в 00:00 в Азербайджане возобновилась деятельность крупных торговых центров и моллов.
Как передает Day.Az, решение об этом Оперативный штаб при Кабинете министров огласил в пятницу, 29 мая. Исключение составляют детские и развлекательных центры, кинотеаторы и объекты общепита при них.
Напомним, что срок особого карантинного режима был продлен до 00:00 15 июня 2020 года. В то же время часть ограничений была смягчена.
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