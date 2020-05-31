По центру Шеки разгуливает бурый медведь

Сегодня в 4 утра в центре Шеки был замечен бурый медведь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, Сотрудники Шекинского регионального управления экологии совместно с полицией принимают меры по предотвращению опасности для жизни людей и возвращению зверя в лес.

Граждан просят быть осторожными, не приближаться к месту пересечения проспекта Ахундзаде с улицей 20 Января.