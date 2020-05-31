https://news.day.az/society/1239787.html По центру Шеки разгуливает бурый медведь - ВИДЕО
По центру Шеки разгуливает бурый медведь - ВИДЕО
Сегодня в 4 утра в центре Шеки был замечен бурый медведь.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Согласно информации, Сотрудники Шекинского регионального управления экологии совместно с полицией принимают меры по предотвращению опасности для жизни людей и возвращению зверя в лес.
Граждан просят быть осторожными, не приближаться к месту пересечения проспекта Ахундзаде с улицей 20 Января.
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