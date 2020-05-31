Известно количество вакантных мест для школьных учителей в Азербайджане

На конкурс по смене места работы учителей средних школ на 2020-2021 учебный год будет вынесено 7 539 вакантных мест.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве образования.

Из них 6 680 - в азербайджанском секторе, и больше всего их по предметам "музыка" (1421) и "изобразительное искусство" (788). Также по русскому языку - 694 вакантных места, по химии - 672, информатике - 487, английскому языку - 453, технологии - 318, математике - 309, биологии - 290, физкультуре - 287, физике - 275, азербайджанскому языку и литературе - 203, начальным классам - 167, географии - 157, французскому языку - 13, немецкому языку - 12 вакантных мест.

По русскому сектору больше всего вакантных мест выделено для учителей начальных классов (135). По информатике на конкурс вынесено 83 места, физкультуре - 66, музыке - 63, французскому языку - 9 и немецкому языку - 26 и истории - 27 вакантных мест.

В бакинских школах по русскому сектору на конкурс представлено 299 вакантных мест по русскому сектору и 395 - по азербайджанскому сектору.

В Баку по азербайджанскому сектору вакантных мест - больше по русскому языку (91), физкультуре (60) и информатике (43), а по русскому сектору имеется 30 вакантных мест по физкультуре, 29 - по информатике, 28 - по начальным классам.