Вниманию абитуриентов, сдающих экзамен 6 и 7 июня
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, которые будут сдавать экзамен 6 и 7 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.
Так, все лица, которые будут участвовать в экзамене, должны распечатать пропускной экзаменационный лист с сайта ГЭЦ.
В день экзамена абитуриенты должны подойти к зданию, где будет проходить экзамен в то время, которое указано на пропускном экзаменационном листе, и вместе с документом, удостоверяющим личность, иметь при себе пропускной экзаменационный лист и декларацию о здоровье участника экзамена.
Декларация о здоровье распечатывается и подписывается вместе с пропускным экзаменационным листом.
Кроме того, каждый участник должен находиться в защитной маске на протяжении всего экзамена.
Перед допуском в здание участники экзамена должны пройти контроль, сохраняя социальную дистанцию, предоставить удостоверение личности так, чтобы верхнюю часть его увидел сотрудник ГЭЦ, и, если потребуется, на время снять маску и показать свое лицо. Ни в каком другом случае снимать маску нельзя.
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