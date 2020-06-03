Сильный пожар в Баку

15:45

Сегодня на холмистой местности в Бинагадинском районе произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на площади 35 га сгорели сухая трава и кустарники.

На место происшествия были вызваны подразделения Государственной службы пожарной охраны.

В 14:37 пожар был потушен.

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15:07

Во время видеонаблюдения, проведенного Центром управления в кризисных ситуациях МЧС, в Бинагадинском районе Баку было зафиксировано задымление.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, соответствующие спасательные службы министерства были немедленно уведомлены о пожаре.

В настоящее время подразделения Государственной противопожарной службы проводят неотложные мероприятия в этом районе.

По предварительной информации, на площади около 2-3 га в горной местности горят кусты и сухая трава.