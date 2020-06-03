Сумгайытская больница № 1 будет обслуживать больных коронавирусом

Сегодня Сумгайытская больница № 1 целиком отведена для обслуживания больных коронавирусом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, выделение больниц для инфицированных COVİD-19 не может влиять на качество медицинского обслуживания.

"В работе медучреждений никаких изъянов нет. Однако большое число инфицированных является нагрузкой для медучреждений", - сказал Рамин Байрамлы.