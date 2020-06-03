За «инцидент с маской» в метро задержаны 5 человек

За неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, осуществляющих контроль за соблюдением особого карантинного режима в Бакинском метрополитене и попытку оказания им сопротивления, совершение хулиганских поступков в общественном месте задержаны жители города Баку Татьяна Уланкина, Рамин Бахышов, Аллахверди Имангулиев, Ширзад Ширзадов и Талех Бахшиев.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 139-1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) и 221 (Хулиганство) Уголовного кодекса, продолжаются необходимые следственные и оперативные мероприятия.