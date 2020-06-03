https://news.day.az/society/1241120.html В Баку взорвался автобус - ВИДЕО
В Баку взорвался автобус - ВИДЕО
В Баку взорвался автобус.
Видео с места происшествия в редакцию Day.Az прислали читатели.
По их словам, случай произошел на аэропортовской трассе, в районе въезда в поселок Сураханы.
Причины взрыва пока не сообщаются, также не имеются данные о пострадавших. На место прибыли сотрудники пожарных служб МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.
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