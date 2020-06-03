В Баку взорвался автобус.

Видео с места происшествия в редакцию Day.Az прислали читатели.

По их словам, случай произошел на аэропортовской трассе, в районе въезда в поселок Сураханы.

Причины взрыва пока не сообщаются, также не имеются данные о пострадавших. На место прибыли сотрудники пожарных служб МЧС. Ведутся работы по тушению пожара.