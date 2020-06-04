Массовые проверки ресторанов и объектов общепита в Барде

Агентство пищевой безопасности (АПБ) продолжает осуществлять контроль и проверку в субъектах предпринимательства сфер общепита, услуг и торговли продовольственной продукции, которым разрешено функционировать в период особого карантина на основании методических указаний, утвержденных решением Кабмина,

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.

В этот раз рейды прошли в супермаркетах Bazarstore и Araz, гостевом доме Nərgizim и ресторане Elçin в Имишлинском районе, а также в ресторане Qədim Bərdə, принадлежащем физическому лицу Гасымову Руслану Мири оглу, функционирующему в г. Барда, у дороги Барда-Тертер, а также на объекте общепита, принадлежащем физическому лицу Алиеву Кямилю Таир оглу, функционирующем по ул. У. Гаджибекова.

В ходе рейда выяснилось, что на двух предприятиях в Бардинском районе не соблюдаются методические требования Агентства по профилактике коронавирусной инфекции, действующие санитарно-технические и санитарно-гигиенические нормы, режим хранения продуктов питания, правила личной гигиены персонала, принцип товарного соседства. Также персонал обоих объектов до начала и в течение работы не пользовались дезинфицирующими растворами. Поэтому работа этих объектов была ограничена, расследования по фактам продолжаются.

Во время рейда в вышеназванных объектах в Имишлинском районе была проверена ситуация по соблюдению правил социального поведения и санитарно-гигиенических требований, проведен осмотр этих объектов, розданы различные информационные материалы. Во время проверки персонал этих объектов был в медицинских масках и защитных перчатках и соблюдал дистанцию.

Отметим, что Агентство продолжает осуществлять меры по проверке и контролю в объектах общепита и продовольственных магазинах в Баку и регионах страны