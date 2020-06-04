Будут ли частные структуры 5 июня работать до 14:00?

Частным структурам рекомендуется завтра, 5 июня, по возможности рассмотреть вопрос о завершении работы до 14:00.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

Отметим, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе режим карантина будет ужесточен.