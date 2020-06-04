Со вчерашнего дня граждане начали соблюдать правила

Со вчерашнего дня мы видим, что граждане начали соблюдать правила.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

По его словам, этот факт очень радует.

"Если люди будут соблюдать правила, то мы можем и не пойти на жесткие ограничения в выходные дни", - подчеркнул Рамин Байрамлы.