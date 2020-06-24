https://news.day.az/society/1247512.html Еще 22 гражданина Казахстана отправлены из Азербайджана на родину
Еще 22 гражданина Казахстана отправлены из Азербайджана на родину
Cегодня из Баку в Казахстан были отправлены еще 22 гражданина этой страны, а также 10 граждан Азербайджана и один гражданин России, имеющие вид на жительство в Казахстане, сообщает в среду Day.Az.
До отправки граждане прошли тестирование на коронавирус, результаты тестов всех пассажиров оказались отрицательными.
Напомним, что с 13 мая текущего года в Казахстане вступили в силу новые правила пересечения границы в период карантина, поэтому порт Курык возобновил прием граждан страны и иностранных граждан, имеющих вид на жительство в стране.
За последние 2 месяца из Бакинского порта в Казахстан были отправлены 109 граждан этой страны и 67 иностранных граждан.
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