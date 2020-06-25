Вечерний Баку во время специального карантинного режима

Как известно, согласно постановлению Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района введен специальный карантинный режим.

Жители этих городов и районов Азербайджана могут выходить из дома только по СМС-разрешению.

Фотограф Qafqazinfo Нуран Мамедов запечатлел вечерний Баку во время специального карантинного режима, передает Day.Az.