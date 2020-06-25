https://news.day.az/society/1247593.html Вечерний Баку во время специального карантинного режима - ФОТО
Вечерний Баку во время специального карантинного режима - ФОТО
Как известно, согласно постановлению Кабинета министров №208 от 19 июня 2020 года, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Абшеронского района введен специальный карантинный режим.
Жители этих городов и районов Азербайджана могут выходить из дома только по СМС-разрешению.
Фотограф Qafqazinfo Нуран Мамедов запечатлел вечерний Баку во время специального карантинного режима, передает Day.Az.
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