https://news.day.az/society/1247894.html Кабмин внес изменения в решение об ужесточении карантинного режима
Кабмин внес изменения в решение об ужесточении карантинного режима
Кабмин Азербайджана внес изменения в решение "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и на территории Абшеронского района".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
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