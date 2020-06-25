Кабмин внес изменения в решение об ужесточении карантинного режима

Кабмин Азербайджана внес изменения в решение "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и на территории Абшеронского района".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.