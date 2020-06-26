"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы

В связи с нестабильной погодой, установившейся в Азербайджане, ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу структуры.

Просьба к потребителям обращаться в call-center структуры в случае возможных аварий: "Просьба к потребителям обращаться также на страницы АО в Facebook и Instagram, по whatsapp либо круглосуточному номеру "199".