https://news.day.az/society/1248015.html "Азеришыг" перешел на усиленный режим работы
"Азеришыг" перешел на усиленный режим работы
В связи с нестабильной погодой, установившейся в Азербайджане, ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу структуры.
Просьба к потребителям обращаться в call-center структуры в случае возможных аварий: "Просьба к потребителям обращаться также на страницы АО в Facebook и Instagram, по whatsapp либо круглосуточному номеру "199".
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