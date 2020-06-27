https://news.day.az/society/1248307.html В Уджаре перевернулся грузовик
В Уджаре перевернулся грузовик
В Уджаре перевернулся грузовой автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на 241-м километре магистрали Баку-Газах на территории Уджарского района.
У грузовика марки "КамАЗ", управляемого жителем Мингячевира Шагаугом Сулейман оглу Сулеймановым (1979 г.р.) слетело колесо, в результате чего грузовик потерял управление и перевернулся. Водитель доставлен в Уджарскую Центральную районную больницу с легкими травмами.
Ведется расследование.
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