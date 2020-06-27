В Уджаре перевернулся грузовик

В Уджаре перевернулся грузовой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло ночью на 241-м километре магистрали Баку-Газах на территории Уджарского района.

У грузовика марки "КамАЗ", управляемого жителем Мингячевира Шагаугом Сулейман оглу Сулеймановым (1979 г.р.) слетело колесо, в результате чего грузовик потерял управление и перевернулся. Водитель доставлен в Уджарскую Центральную районную больницу с легкими травмами.

Ведется расследование.