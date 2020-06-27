Скончался начальник станции бакинского метро

Скончался начальник станции "Халглар достлугу" ЗАО "Бакинский метрополитен" Ильгар Алиев.

Как передает Day.Az, факт АПА подтвердил пресс-секретарь структуры Бахтияр Мамедов.

По его словам, из-за отсутствия заключения медицинской экспертизы причина смерти пока неизвестна.