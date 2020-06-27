https://news.day.az/society/1248325.html Скончался начальник станции бакинского метро
Скончался начальник станции бакинского метро
Скончался начальник станции "Халглар достлугу" ЗАО "Бакинский метрополитен" Ильгар Алиев.
Как передает Day.Az, факт АПА подтвердил пресс-секретарь структуры Бахтияр Мамедов.
По его словам, из-за отсутствия заключения медицинской экспертизы причина смерти пока неизвестна.
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