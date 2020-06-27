В Азербайджане выявлен 521 новый случай заражения коронавирусом, 355 вылечившихся, 6 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 15 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 8 719 человек вылечились, 193 человека умерли, 6 978 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 5 646, а за прошедшее время - 461 861 тестов на коронавирус.