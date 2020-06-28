Азербайджан и Турция будут взаимно признавать водительские права.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами, подписанное 15 марта 2016 года в Анкаре.

20 мая 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами, подписанное 15 марта 2016 года в Анкаре.