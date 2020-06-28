https://news.day.az/society/1248530.html Азербайджан и Турция будут взаимно признавать водительские права
Азербайджан и Турция будут взаимно признавать водительские права
Азербайджан и Турция будут взаимно признавать водительские права.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами, подписанное 15 марта 2016 года в Анкаре.
20 мая 2016 года Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном признании и обмене водительскими правами, подписанное 15 марта 2016 года в Анкаре.
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