https://news.day.az/society/1248565.html В Агдаше оштрафовали лиц, собравшихся на открытие ресторана
В Агдаше оштрафовали лиц, собравшихся на открытие ресторана
Сотрудники Агдашского районного отделения полиции задержали более 50 лиц, которые, нарушив правила карантинного режима, собрались на открытие ресторана.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в отношении данных лиц составлены и отправлены в районный суд протоколы по соответствующим статьям Кодекса административных правонарушений.
По решению суда хозяин ресторана Асиф Ибрагимов заключен под стражу в административном порядке на 10 дней, а другие лица - оштрафованы.
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