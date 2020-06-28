В Агдаше оштрафовали лиц, собравшихся на открытие ресторана

Сотрудники Агдашского районного отделения полиции задержали более 50 лиц, которые, нарушив правила карантинного режима, собрались на открытие ресторана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в отношении данных лиц составлены и отправлены в районный суд протоколы по соответствующим статьям Кодекса административных правонарушений.

По решению суда хозяин ресторана Асиф Ибрагимов заключен под стражу в административном порядке на 10 дней, а другие лица - оштрафованы.