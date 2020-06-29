Чем больше безответственных граждан, тем ближе вторая волна коронавируса

Медицинские работники тоже люди. Они тоже болеют и тоже умирают.

Об этом сказал в беседе с Day.Az врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Азербайджанского медицинского университета, кандидат медицинских наук Самир Мамедов.

Сегодня, на фоне неудовлетворительной эпидемической ситуации, уже начинает ощущаться нехватка врачей. В сложившейся ситуации необходима помощь населения. А выражается она в строгом соблюдении мер личной защиты, чтобы снизить количество заражающихся и облегчить нагрузку на врачей, отметил Мамедов.

По словам врача, его как специалиста возмущают заголовки в некоторых СМИ, гласящие, что такая-то страна победила коронавирус. Если несколько дней или неделю не было выявлено новых больных, это не значит, что страна победила вирус. Нужно понять, что вирус пришел навсегда. Ни одно государство полностью освободиться от него не сможет. Новый всплеск заболеваемости, который наблюдается в мире сегодня, как раз об этом свидетельствует, подчеркнул инфекционист.

"Будут всплески, будут спады. Вирусные заболевания имеют сезонность и периодичность. Возьмем, например, корь. Летом заболеваемость снижается, в осенний и весенний период повышается. В 2019 году был всплеск заболеваемости корью во всем мире, вернувшийся примерно через пять лет. Подчеркну - это вирус, против которого проводится целенаправленная вакцинация. Несмотря на наличие вакцины, человечество не может избавиться от кори окончательно. А что тогда ожидать от коронавируса - рнк-содержащей инфекции, склонной к мутации, против которой пока не найдена вакцина? Этот вирус пришел навсегда. Несоблюдение мер защиты будет приводить к росту заболеваемости, соблюдение - к спаду", - сказал врач.

Говоря о сезонности коронавируса, инфекционист пояснил, что выживаемость вируса в летний период намного ниже, чем при прохладной погоде. Но одна температура воздуха не может играть решающей роли, и более значимым фактором тут являются контакты людей между собой и соблюдение ими мер безопасности. Весной, когда действовал специальный карантин, заболеваемость была очень низкой. После снятия карантина начался рост, который продолжается.

"Не хочу никого пугать, но надо осознавать следующее: если несоблюдение мер в летний период, когда активность вируса невысока, привело к подобному всплеску инфекции, то что произойдет осенью, если люди не будут следовать правилам? В условиях повышенной влажности и пониженной температуры заболеваемость поднимется под тысячу и больше зараженных в день", - предупредил врач.

По словам нашего собеседника, остановить эту угрозу могут самые простые, самые элементарные меры, которые многие наши граждане почему-то не хотят воспринимать всерьез. Человеческий фактор как в распространении, так и борьбе с инфекцией играет решающую роль. Государство может принимать меры, делать все, что только возможно, но если люди не будут думать о своем здоровье и здоровье своих близких, ситуация может ухудшиться до предела.

"Не нужно доводить ситуацию до стадии естественного отбора, то есть до принципа "кто выживет - тот выживет". Государство и система здравоохранения Азербайджана делают все, чтобы избежать этого, потому что в цивилизованном мире - это позор. Пока не найдена вакцина, единственным действенным средством против пандемии являются средства личной защиты. Еще раз повторю - вирус пришел навсегда, он никуда не исчезнет", - сказал врач-инфекционист.

Лейла Таривердиева