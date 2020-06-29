https://news.day.az/society/1248929.html Минздрав объявил прием на работу врачей скорой помощи
Минздрав объявил прием на работу врачей скорой помощи
Для оказания бесперебойных и качественных медицинских услуг пациентам с коронавирусом (COVID-19) приглашаются на работу анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты станций скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку в возрасте до 60 лет.
Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, желающие могут обратиться по электронной почте hr@health.gov.az.
Требуемые документы:
Заявление;
Удостоверение личности;
Диплом;
Удостоверение интернатуры;
Сертификат;
Трудовая книжка.
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