Минздрав объявил прием на работу врачей скорой помощи

Для оказания бесперебойных и качественных медицинских услуг пациентам с коронавирусом (COVID-19) приглашаются на работу анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты станций скорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку в возрасте до 60 лет.

Как сообщили Day.Az в Министерстве здравоохранения, желающие могут обратиться по электронной почте hr@health.gov.az.

Требуемые документы:

Заявление;

Удостоверение личности;

Диплом;

Удостоверение интернатуры;

Сертификат;

Трудовая книжка.