В Азербайджане объявлен в розыск директор компании

В Азербайджане директор компании объявлен в розыск.

Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Главного управления полиции города Баку.

Отмечается, что Гараев Руслан Акиф оглу признан виновным по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и по решению суда объявлен в розыск.

Отметим, Гараев являлся директором ООО "Baktel". Также он был признан потерпевшим по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления Министерства национальной безопасности, генерала Акифа Човдарова.