https://news.day.az/society/1249135.html В Азербайджане объявлен в розыск директор компании
В Азербайджане объявлен в розыск директор компании
В Азербайджане директор компании объявлен в розыск.
Как сообщает Day.Az, информация об этом размещена на сайте Главного управления полиции города Баку.
Отмечается, что Гараев Руслан Акиф оглу признан виновным по статье 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и по решению суда объявлен в розыск.
Отметим, Гараев являлся директором ООО "Baktel". Также он был признан потерпевшим по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления Министерства национальной безопасности, генерала Акифа Човдарова.
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