В Азербайджане выявлено 556 новых случаев заражения коронавирусом, 346 вылечившихся, 7 скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в нашей стране выявлено 17 524 факта заражения коронавирусной инфекцией. 9 715 человек вылечились, 213 человек умерли, 7 596 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За прошедший период было проведено 482 170 тестов на выявление новых случаев заражения, за сутки - 6 645 тестов.