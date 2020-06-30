В 98 предприятиях Азербайджана выявлены нарушения

С целью контроля выполнения методических указаний по профилактике коронавируса COVİD-19, утвержденных постановлением Кабинета министров, Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) продолжает рейды по объектам предпринимательства в сфере общепита и продажи пищевых продуктов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сотрудники АПБ 27 июня 2020 года провели рейды в 68 объектах общепита и 181 объекте предпринимательства, занимающихся продажей продовольственных товаров в Баку и регионах (всего 249 единиц).

Владельцам были разъяснены требования законодательства в сфере пищевой безопасности, были даны обязательные к исполнению поручения, а также рекомендации.

В 98 субъектах предпринимательства были выявлены грубые нарушения правил, изложенных в методических указаниях, утвержденных соответствующими постановлениями Кабинета министров.

В связи с выявленными нарушениями в отношении владельцев объектов были приняты административные меры.

Отмечается, что Агентство и в дальнейшем продолжит аналогичные проверки и мониторинги в объектах предпринимательства в Баку и регионах, и в отношении предпринимателей, не соблюдающих требования утвержденных постановлением Кабинета министров методических указаний, будут приняты жесткие меры.