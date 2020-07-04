https://news.day.az/society/1250624.html В Исмаиллы оштрафован мужчина, организовавший торжество по случаю возвращения сына из армии - ФОТО
В Исмаиллы оштрафован мужчина, организовавший торжество по случаю возвращения сына из армии - ФОТО
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Исмаиллинского района, мужчина, организовавший торжество по случаю возвращения сына с военной службы, был привлечен к административной ответственности.
Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате мероприятий, проведенных с целью предотвращения нарушений на территории района правил карантинного режима, было установлено, что житель села Гаджихатамлы Адалят Керимов организовал в своем доме торжество. Сотрудники полиции пресекли мероприятие, 11 участников мероприятия были оштрафованы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре