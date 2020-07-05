Возвращены более 540 водителей, пытавшихся проехать через посты

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Джалилабада, Гянджи, Гёранбоя, Гёйгёля, Лянкярана, Масаллы, Мингячевира, Сумгайыта, Евлаха, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 04.07.2020 года до 00.00 05.07.2020 года 1422 человека, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1. Кодекса об административных проступках, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 - 393 человек, за повторное нарушение этих требований в течение года по статье 211.3 - 3 человека. В целом, к административной ответственности были привлечены 1818 участников движения.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 126 транспортных средств, в том числе 35 - в направлении районов, 71 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах, возвращены 135 транспортных средств, в том числе 43 - в направлении районов, 92 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия, возвращено 281 транспортное средство, в том числе 153 - в направлении районов, 128 - в направлении столицы. Всего возвращены 542 транспортных средства.