Руководство отеля “Fairmont Baku” оштрафовано?

Каждый, кто нарушает правила, установленные Оперативным штабом при Кабинете министров, независимо от своей должности, несет ответственность перед законом.

Как передает Day.Az, об этом Modern.az заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов.

Э.Захидов сказал, что не имеет значения, кем являются правонарушители или их родственники: "Мы принимаем меры по борьбе с коронавирусом. Мы не раскрываем личности, привлеченных к ответственности в этом деле".

Ранее МВД Азербайджана распространило информацию о массовом нарушении карантина в отеле Fairmont в Баку. На основании видео- и фотоматериалов, распространившихся в Сети, были предприняты соответствующие меры. Все нарушители карантина, зафиксированные на видео, были доставлены в полицию, к ним было применено административное взыскание.