https://news.day.az/society/1251065.html Телеканал ARB о состоянии заразившихся коронавирусом сотрудников
Телеканал ARB о состоянии заразившихся коронавирусом сотрудников
Состояние заразившихся коронавирусом сотрудников телеканала ARB нормальное.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-службы "ARB Media Qrup" Озал Ибрагимли.
По его словам, они продолжают лечение: "Чувствуют они себя хорошо, серьезных проблем с их здоровьем нет".
Ибрагимли отметил, что самочувствие заместителя главного редактора канала "ARB-24" Айнур Насировой тоже нормальное: "Думаю, они скоро вернутся к нормальному образу жизни и работе".
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