Опубликованы правила приема клиентов в кафе и ресторанах

Кабинет министров принял постановление "Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с приемом клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает Day.Az, в соответствии с постановлением утверждены "Нормы плотности, установленные на душу населения при приеме клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Определено:

- принимая во внимание влияние скопления людей в период пандемии коронавируса (COVID-19) на интенсивность распространения заболевания, прием клиентов в заведениях общественного питания должен быть в 2 раза меньше действующих норм и правил, и, соответственно, должна быть удвоена площадь, определяемая на каждого человека;

- расстояние между стульями в залах приема пищи должно быть не менее 1 метра за одним столом, а расстояние между столами - не менее 2 метров;

- на вывеске перед каждым заведением общественного питания необходимо указывать места приема пищи (залы, комнаты и пр.) общую площадь, количество мест, расстояние между столами, нормы плотности на человека.

Агентство продовольственной безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и местные органы исполнительной власти обязаны решить вопросы, вытекающие из данного постановления.