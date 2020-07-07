Минздрав внес ясность в график работы поликлиник

Диагностическое обследование для проведения у граждан теста PSR на COVİD-19 осуществляется сотрудниками центров COVİD-19, созданных в поликлиниках.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с пандемией Набиль Сеидов.

По его словам, лица, подозревающие наличие у себя COVİD-19, а также те, кто в легкой форме или бессимптомно переносит этот вирус, могут обратиться в соответствующую поликлинику за консультацией: "В течение установленного времени работы поликлиник они могут обратиться по месту прописки или фактического проживания. В данной связи время работы поликлиник меняться не будет, необходимости в этом сейчас нет".

Он напомнил, что наблюдение врачей за состоянием больных посредством поликлиник проводится по телефону, и после рабочего дня врачи поликлиники поддерживают связь с больными: "Но если после окончания рабочего дня медперсонал поликлиники будет проинформирован об ухудшении состояния здоровья, то должна быть вызвана скорая помощь - "103". Обследование таких больных проводит бригада скорой помощи. Если требуется госпитализация, то они ее осуществляют. Во всех остальных случаях наблюдение проводит врач поликлиники".

Сеидов добавил, что подключение поликлиник к процессам обследования и лечения больных COVİD-19 не означает запрет на визит больных в клинику, а служит уменьшению нагрузки на бригады скорой помощи и направление их ресурсов на средне-тяжелых и тяжелых больных.