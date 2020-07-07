https://news.day.az/society/1251447.html В Сабирабаде сын главврача сбил насмерть двух человек - ФОТО
В Сабирабаде сын главврача сбил насмерть двух человек - ФОТО
В Сабирабадском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Mercedes сбил насмерть двух пешеходов. Обе женщины скончались на месте происшествия.
За рулем автомобиля марки Mercedes находился Кямран Насирли, который является сыном главврача Туберкулезного диспансера Сабирабадского района Расима Насирова.
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