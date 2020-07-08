https://news.day.az/society/1251585.html Скончался бывший ректор АГЭУ - ФОТО
Скончался бывший ректор АГЭУ - ФОТО
Скончался бывший ректор Азербайджанского Государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор Фуад Насрулла оглу Алескеров.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ректор университета Адалят Мурадов.
Покойный Ф.Алескеров был ректором Азербайджанского Государственного экономического университета в 1989-1992 годах.
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