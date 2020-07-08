Бакинец - мэр израильского города, победившего коронавирус, дал рекомендации по борьбе с пандемией

Израильский город Маалот-Таршиха стал единственным городом в стране, где за последнюю неделю не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр города, выходец из Азербайджана Аркадий Померанец в видео-обращении на своей странице в Фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметил мэр в своем выступлении, достичь такого результата им удалось благодаря высокому уровню дисциплины и социальной ответственности жителей города.

Обращаясь к согражданам он призвал и дальше придерживаться необходимых правил - носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра и личную гигиену: "Только так мы сможем победить пандемию коронавируса!".

Отметим, что Аркадий Померанец родился и учился в Баку. В интервью израильским СМИ мэр отметил, что надеется привезти в Баку детей - показать им, откуда его "корни". Также Аркадий Померанец заявил, что с удовольствием бы посетил Азербайджан, чтобы обсудить возможности налаживания отношений на муниципальном уровне.