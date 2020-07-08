Увеличено число городов и районов, где будут выплачены 190 манатов

Кабинет Министров внес изменения в постановление "О предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, в Абшеронском, Евлахском, Джалилабадском, Масаллинском районах".

Как сообщает Day.Az, согласно постановлению, выплата единовременного пособия в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Абшеронском, Шекинском, Мингячевирском, Джалилабадском, Масаллинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Бардинском, Самухском, Сиязяньском и Хачмазском районах будет осуществлена после повторной проверки в соответствии с существующими правилами.

Отметим, ранее выплата единовременного пособия в размере 190 манатов предусматривалась после повторной проверки по Баку, Сумгайыту, Гяндже, Лянкярану, а также по Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам.