Еще в двух районах введен специальный карантинный режим

В Геранбойском и Гёйгёльском районах также будет введен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщает Day.Az, Кабинет министров внес изменения в постановление "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Хачмазского районов".

Согласно действующему постановлению, с целью снижения скорости распространения инфекции коронавируса (COVID-19), а также минимизации возможных его последствий, для обеспечения ужесточения особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гёйгёль и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязанского, Шекинского, Хачмазского районов с 00.00 21 июня 2020 года до 06.00 20 июля 2020 года введены ограничения. Согласно изменениям, ужесточенный карантинный режим будет применяться не только в городах Геранбой и Гёйгёль, но и в целом в этих районах.