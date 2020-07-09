https://news.day.az/society/1252144.html В Азербайджане выявлены лица с высоким риском заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены лица с высоким риском заражения COVID-19
За последние два дня в мобильном приложении e-Təbib, разработанном для предотвращения распространения инфекции COVID-19, увеличилось число лиц с "желтым" статусом.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель проекта E-Təbib Фуад Нифталиев.
По его словам, лица с "желтым" статусом - это те, у которых высокий риск заражения COVİD-19.
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