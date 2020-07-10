На центральном рынке Агстафы выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил

В ходе мониторинга, проведенном на центральном рынке и в объектах общепита в Агстафинском районе, Агентство пищевой безопасности выявило ряд нарушений, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Мониторинг был проведен совместно с представителями Исполнительной Власти и районного отдела полиции.

Во процессе мониторинга было установлено, что в некоторых предприятиях неудовлетворительное санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние, нарушаются требования технико-нормативных правовых актов сферы пищевой безопасности.

Были отмечены грубые нарушения санитарно-гигиенических правил в ряде фирм и кафе.

В рамках законодательства работа данных объектов общепита была ограничена.