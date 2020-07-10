https://news.day.az/society/1252483.html Ужесточенный карантин может быть отменен в ряде регионов Азербайджана - Оперштаб
Ужесточенный карантин может быть отменен в ряде регионов Азербайджана - Оперштаб
В зависимости от изменения эпидемиологической ситуации некоторые районы могут быть исключены из списка зон ужесточенного карантина.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева.
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