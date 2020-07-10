https://news.day.az/society/1252492.html В Азербайджанской армии нет случаев заражения COVİD-19
В Азербайджанской армии нет случаев заражения COVİD-19
В Азербайджанской армии нет случаев заражения коронавирусом.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
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